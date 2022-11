Juhtkiri: kes maksab kinni raamatukogu?

On arusaadav Vergi rahva tahtmine, et neile jääks alles raamatukogu kui kokkusaamiskoht. Raamatukogud on küll muutnud aja jooksul sisu ja vormi, kuid asja olemus jäänud samaks. Lisaks sellele, et raamatukogu on koht, kust vaimuvara laenutada, on tegu paigaga, kus inimene saab sisse hingata kultuuri- ja harituse hõngu. Raamatukogus ei käida mitte ainult raamatuid toomas-viimas, vaid seal ka suheldakse, arutatakse ilmaasju.