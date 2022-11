Elagu 97-aastane Virumaa Teataja!

Seisame lehetoimetuses selle eest, et olgu ajad millised ­tahes, läänevirulastele peab maakonnaleht jääma esmaseks kohalike uudiste allikaks nii veebikeskkonnas kui ka paber­lehena postkastis.

Täna on mul rõõm kirjutada seda lugu, mis ilmub nii paber- kui ka veebiväljaandes. Maapiirkondades on paberlehel kanda oma roll, õnneks on meil endiselt neid inimesi, kes väärtustavad uudisekandjana paberit. Maailm liigub aga teises suunas ja oleks naiivne arvata, et paberlehtede ilmumine on miski, mida saame tähistada ka siis, kui Virumaa Teataja saab 150-aastaseks.

Tänamatu oleks ka prognoosida, millal ilmub viimane paberversioon ükskõik millisest Eesti ajakirjandusväljaandest, millal ilmub viimane Virumaa Teataja paberkujul. Praegu ei pea lehetellijad selle pärast pead vaevama ning hommikukohvi kõrvale trükivärvilõhnalise lehe lugemise traditsioon võib jätkuda.

Muidugi juhul, kui see leht on saabunud hommikukohvi joomise ajaks, sest posti kojukanne on mureks maapiirkondades, aga ka linnades. Vastame toimetuses pidevalt lehetellijate murelikele kõnedele, et post pole taas jõudnud ja mis saab. Meie ka ei tea, mis saab, sest kojukandemure lahendamisel jäävad meie ajakirjanike käed seotuks. Uskuge mind, ajakirjanikud on oma töö teinud, fotograafid on lehte seadnud parimad fotod. See, et leht pole õigeks ajaks postkastis, on mure, mille peab lahendama Omniva.