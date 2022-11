Kaemus: Krokodillirokk väsitas lapsed ära

Eks põhjusi selleks võib olla palju, miks lastefilm lõi vaatajanumbritega kõiksugu põnevus- ja armastusfilme. Esmalt tean ma, et varateismelistele on kinodes filmivalik õige napp. Kes pole veel 14, sel on tihtilugu võimalus valida animafilmi ja perefilmi vahel. Punkt. Teiseks võib vahel ahvatleda ka see pere-märge ja nii tulevad kinno ka emad ja isad. Kes Willi-filmi reklaami lähemalt uuris, avastas ehk, et laulva krokodilli mahe hääl kuulub Kanada noorele tõusvale staarile Shawn Mendesele, ja see pole üldse tähtsusetu põhjus, miks seda lugu kinno vaatama minna.