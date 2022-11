Lähipäevil võib tulla kuni kuus kraadi külma

Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Sisemaal sajab kohati vähest lund, rannikualadel on sajusem, sajab peamiselt vihma ja lörtsi. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8, põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur ulatub kahest külmakraadist kolme soojakraadini, Lõuna-Eestis tuleb kohati kuni 5 kraadi külma. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Sisemaal sajab mitmel pool vähest lund ja lörtsi, rannikualadel sajab peamiselt vihma ja lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur ulatub nullist nelja soojakraadini.

Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Kohati, peamiselt rannikualadel sajab vähest lund ja lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Külma on 1-6 kraadi, rannikul on kohati kuni 2 kraadi sooja. Reede päeval on Põhja-Eestis pilves selgimistega ilm ja rannikualadel sajab kohati lund ja lörtsi, Lõuna-Eestis on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur ulatub neljast külmakraadist kahe soojakraadini.