GALERII ⟩ Rain Harjo müüs koduõuelt hõbekuuse Rakvere jõulupuuks 500 euroga

Mis hetkel küpses mõte, et just see puu võiks olla Rakvere Keskväljakul jõulupuuks? "Tegelikult ma pakkusin seda juba paari aasta eest, aga kuusk oli linna jaoks natukene väike. Kuna kuusk on täiesti aiamaja vastas, siis ma mõtlesin, et pakun sellel aastal ka. Ja viimasel päeval sai see pakkumine tehtud," ütles Harjo.