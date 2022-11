Rahvusvahelise päeva tunnusvärv on sirelililla, mis sümboliseerib õrnust ja erakordsust. Pidil Pelgulinna sünnitusmaja.

On saanud traditsiooniks, et 17. novembril, enneaegse sünni päeva õhtul, värvub maailm enneaegselt sündinud laste, nende perede ja kõigi toetajate auks sirelilillaks. Lisaks saab avaldada toetust muul viisil: kanda sel päeval sirelilillat või jagada sotsiaalmeedias oma kogemust ning näidata enneaegsete laste peredele, et nad ei ole oma muredega üksinda.