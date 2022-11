Vaade: peaga vastu seina jooksmise tunne

Peaga tahaks vastu seina joosta mina ka ja nii mõnigi meie toimetuse ajakirjanik veel. Meile pole atmosfääri vaja luua, see on juba olemas, aga ehk leevendaks füüsiline valu hingelist arusaamatust.

Arusaamatus seisneb selles, et jätkuvalt üritavad asjapulgad teemast rääkida vaid ümbernurga ja hillitsetult. Peatoimetaja juba kirjutas ühes varasemas arvamusartiklis, et nii palju, kui seda peksmislugu kajastades, pole meie ajakirjanikud veel pragada saanud. Pragas pekstud lapse vanem: ärge kirjutage, võtke kuvatõmmis peksmisvideost maha! Pahandas ja hoiatas kohaliku politsei juht: pealkiri on vale, ärge videot paljundage, ärge tehke seda ja toda.