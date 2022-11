Vastukaja: kuidas juhtimisotsused ei peaks sündima

Vergiranna Selts on teinud aktiivset tööd raamatukogu säilitamise nimel alates 6. oktoobrist, mil meile sai teatavaks valla plaan sulgeda Vergi haruraamatukogu. Seda põhjusel, et raamatukogu on meie kogukonnaelu tähtis osa. Ainsana Haljala valla raamatukogudest on Vergis tõusuteel lastest lugejate arv. See on tähelepanuväärne saavutus, võttes arvesse, et lapsed loevad keskmiselt üha vähem. On uskumatu, et raamatukogu, mis tähistab 2023. aastal oma 100. sünnipäeva ja on sada aastat hoidnud piirkonnas eesti keele ja kultuuri traditsiooni, ei sulgeta mitte sisulistel põhjustel, vaid ainult majanduslikest kaalutlustest lähtuvalt.