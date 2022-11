Keskkonnaamet keeldus Uku liivamaardlas kaevandamiseks loa andmisest

Tariston AS esitas Kadrina vallas asuvas Uku liivakarjääris kaevandamiseks taotluse juba 2018. aastal. Tollal leidsid keskkonnaamet ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, et liivatagavara on karjääris vaid kümne aasta jagu ja seetõttu riiklik huvi puudub ning keskkonnamõjude hindamist pole vaja teha.

Võimu vahetumise järel Kadrina vallas soovis omavalitsus siiski keskkonnamõjude hindamist ja andis selleks Tariston AS-ile loa. Kadrina abivallavanem Aarne Laas ütles, et volikogu andis uuringuks loa, aga see ei tähenda, et oleks antud luba kaevandamiseks. Tema sõnul oli volikogu karjäärile vastu siis ja on seda ka nüüd. “Praegu arutame idee tasandil seda, et soovime Uku aladele kohaliku tähtsusega keskkonnakaitseala kehtestada,” rääkis Laas. Abivallavanem selgitas, et Uku ala puhul on tegemist oosiga, mis jääb Ohepalu looduskaitseala kõrvale.