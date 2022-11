Kodukanade elu lõppes metsa all loomade toidulaual

Metsa alla viidud kanade puhul ei ole üldse kindel, et sulelised satuvad rebaste saagiks, mitte ei sure nälja ja külma kätte piinarikast surma. Foto on illustratiivne.

Esmaspäeva õhtul leidis Rakke lähistel Selja järve ääres jalutanud Taivo metsa all külma käes kössitavad kanad. Esialgu arvas mees, et sulelised on kuskilt talust jalutama läinud. Hiljem selgus, et lähimad majad jäävad viie kilomeetri kaugusele ja keegi on kanad meelega metsa alla toonud.