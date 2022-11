Kadrina mehe eestvedamisel toimub maailmakarikaetapp

Võistluste direktori Vahur Leemetsa sõnul on töömahukas korraldus igati graafikus. “Arvestades, et võistlus toimub pimedas, tuleb muretseda valguspark, et nii kohalviibijale kui ka televaatajale edastada kvaliteetne pilt. Esimeste pikemate külmadega alustame ka kunstlume tootmisega, meetripaksuse lumekihiga katame 750-meetrise võistlustrassi,” rääkis Leemets.