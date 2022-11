Helkuri kohustuslikuks muutumisest sai 30 aastat

Ida-Virumaal hukkus mullu pimedal ajal üks helkurita jalakäija ja viga sai kaks, Lääne-Virumaal sai viga kaks helkurita jalakäijat. Kokku sai eelmisel aastal Eestis pimedal ajal väljas liikudes surma viis ja vigastada 12 jalakäijat. Need on elud, mida oleks aidanud päästa helkur.

Aina rohkem koguvad populaarsust helkivad tooted – näiteks helkurprossid, helkurpaelad, helkurvihmavari, helkurmaterjalist kindad, helkurkleebised ja helkivad kotid. Need on helkivad tooted, mis teevad meid silmapaistvaks, kuid need ei asenda sertifitseeritud helkurit.