Aasukalda maa- ja merepäästekomando ostis Suurbritanniast merepäästekaatri

"Meil oli see idee juba 2016. aastal. Siis käisid meie komando liikmed politsei- ja piirivalveameti ning päästeliidu kaudu merepääste esimese ja teise astme koolitusel. Paraku ei leidnud me ühtegi sobivat kaatrit. Asi venis, aga täna on meil kaater depoos olemas," rääkis Marge Zaidullin Aasukalda maa- ja merepäästekomandost.