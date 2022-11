Laupäeval on oodata lumetuisku

Laupäeva öösel on peamiselt pilves ilm. Lumesadu laieneb Kagu-Eestist üle maa loodesse, rannikualadel võib tuisata. Puhub kirde- ja idatuul 4–10, rannikul 8–14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Külma on 1 kuni 6 kraadi, rannikul on kohati kuni 1 kraad sooja.