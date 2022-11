Rakvere proua sünnipäevakülalised ei tahtnud tuppa ära mahtuda

Leontine Elfrosine Kollom säras õnnitlejate keskel kui päike. "Kui mõtled, et elu on hea, siis ta ongi hea," ütles juubilar ja lisas, et kui mõelda, et elu on kurb, siis ongi kurb. Kurvastamine ei ole aga Leontine Elfrosine Kollomi moodi. "Mul on väga hea elu, sest mul on abilised," märkis naine. Kollomil on üks laps ning neli lapselast. Lapselastest kõige lähemal elab Tiina, kelle elupaik on küll Kadrinas, kuid kes käib iga päev lõuna ajal vanaema vaatamas. "Väga tubli on," kiitis Tiina ja lisas, et vanaema teeb ise tule pliidi alla, keedab endale putru ning hiljuti praadis isegi kala. Proual käib abis ka hooldaja, kes toob toidukraami ning puud tuppa.