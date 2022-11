Tantsutäht Üllet ootab pühapäeval topelttuleproov

Ülle Lichtfeldt ütles, et ehkki kolme kuuga on kogunenud juba natuke tantsukogemust, on quickstep ja samba tema jaoks kõige keerulisemad tantsud. »Kuna tantsuvalik on õpetajate teha, siis mind tundes jättis Marko kõige keerulisemad tantsud lõpu poole, et ehk neid ei pea tantsima,» rääkis näitleja. »Aga kuna tantsutee on mind lõpusaadetesse viinud, pole mul valikut, tuleb ka need ära õppida.»

Ülle Lichtfeldti sõnul on kumbki tants keeruline omal moel. »Samba on hästi vetruv, selline pehme, läbi puusade. Tuleb hästi tabada rütmi,» selgitas ta. »Võib tunduda eemalt vaadates, et see on nii lihtne, et mis seal ikka on – pane oma ahter tööle. Tegelikult on asi lihtsast kaugel.»