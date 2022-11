Nädala lind: rohevint

Rohevinti võime oma koduaias kohata aasta ringi. Seda juhul, kui selleks on täidetud tema esitatud tingimused. Talvel on tal aeda asja juhul, kui seal toidumaja olemas ja selles rikkalikult seemneid. Suvel aga vajab ta pesitsuseks tihedaid põõsaid: kas kuuski, elupuid või kadakaid. Sagedasti on koduaia servas kasvamas kuusehekk, see on rohevindile ideaalne pesitsuspaik.