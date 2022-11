Virumaa Teataja tähistab sel nädalal oma 97. sünnipäeva. Pika ajaloo jooksul on maakonnaleht vahetanud mitu korda nime. Oma praeguse nime sai see tagasi 1993. aasta septembris. 97 aastaga on väljaanne edastanud pakilisemaid uudiseid meilt ja mujalt, lugusid maakonna inimestest ja kohalikest oludest ning pakkunud kõiki emotsioone, mida on võimalik ette kujutada.