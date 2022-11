Maaeluministeerium ootab põllumehi kaasa rääkima põllumajanduse tulevikust

Määrusega kehtestatakse mitmete toetuste saamise nõuded ning taotlemise ja menetlemise kord. "Suurima osa uue perioodi ühise põllumajanduspoliitika eelarvest suuname põllumajandustootjate sissetulekute tagamisele," kõneles maaeluminister Urmas Kruuse ja lisas, et selleks eesmärgiks on järgmiseks viieks aastaks ette nähtud ligikaudu 740 miljonit eurot.

Maaeluminister peab tähtsaks koostööd sektori ja ministeeriumi vahel. "Praeguses julgeolekupoliitilises olukorras on eriti tähtis, et põllumees saaks oma tööga jätkata, talle on tagatud sissetulek ning säiliks toidujulgeolek," ütles Urmas Kruuse.