Vaata mahukast galeriist, mis toimus Helsingi mardilaadal

Tuglase Seltsi korraldatavale mardilaadale tullakse kuulama sisukaid vestlusi Eesti ühiskonnast ja eesti kultuurist, nautima muusikat, tegema plaane Eestisse reisimiseks, kohtuma sõpradega ning hankima jõulukinke. Festival on ühtviisi populaarne nii soomlaste kui ka Soome eestlaste seas. Soomes elab umbes 70 000 eestlast, see on suurim eestlaste väliskogukond.

Mardilaat on Soome suurim Eestit tutvustav sündmus, kus varasematel aastatel on kahe päeva jooksul käinud umbes 15 000 külastajat. Sel aastal on tähelepanu keskmes Virumaa, kust on kohal arvukalt ettevõtjaid ja kultuurikollektiive. Lavale astuvad Uurikad, MandoTrio ja Moonaküla Muusikaakadeemia. Kultuuriprogramm kantakse üle festivali kodulehel.