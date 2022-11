Veel üks pettuseliik: Omniva nimel küsitakse aadressi ja pangaparoole

​Petukirja äratundmine on tegelikult lihtne, sest esiteks on see vaid inglise keeles (Omniva nii ei tee) ja see on saadetud kummaliselt aadressilt, konkreetsel juhul on saatjaks omniva@formstack.com. Aadressi esimene pool vihjaks justkui Omnivale, aga sellise laiendi võib endale võtta iga soovija. Aadressi teine pool annab seega kindla vihje, et tegemist ei ole ausate kavatsustega, kuivõrd tegemist on täiesti tundmatu saatjaaadressiga.