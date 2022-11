Väike-Maarjas saab näha uute ooperitähtede sündi

Noorte klassikaliste lauljate taseme tõstmiseks ellu kutsutud konkursist võtavad osa 18–35-aastased Eesti kodanikud ning Eestis alaliselt elavad ka õppivad välismaalased. Konkursi kavas tuleb osalejatel esitada ooperiaariaid ja soololaule, kõik voorud toimuvad klaveri saatel ja on publikule avatud. Võistulaulmise otseülekanded on jälgitavad YouTube'is live'ina.

Lauljaid on tänavu Eestist, Serbiast ja Hiinast. Lauljaid hindab kolmeliikmeline žürii. Žürii esimees Lauri Vasar on rahvusvaheliselt tuntud bass-bariton; Gundula Hintz on Saksamaalt pärit metsosopran ja laulupedagoog; Monika-Evelin Liiv on tänavuse kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia pälvinud rahvusvaheliselt tuntud metsosopran.