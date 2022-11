Tänasest saab e-PRIA-s esitada taotlusi erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse saamiseks

PRIA registrite osakonna juhataja asetäitja Kristi Võikar ütles, et automaatselt saavad ostuõiguse ettevõtjad, kellel PRIA on 2022. aastal kontrollinud vähemalt ühe hektari põllumaa olemasolu või kellel on põllumajandusloomade registri andmetel vähemalt üks loom või kellel on vähemalt kümme mesilasperet. Samuti saavad automaatselt ostuõiguse need ettevõtjad, kellel on 2023. aastaks kaluri kalapüügiluba.