Kiri: ei ole õnnelikku lõbunaist ega ausat poliitikut

See, mis praegu toimub riigikogus, on piinlik ja teeb kurvaks. Eesti peaminister vastab otseeetris riigikogulaste küsimustele. Üks minister loeb sel ajal raamatut ja teine pistab nikotiinipadja põske. Tšehhov on öelnud, et heal inimesel on ka koera ees piinlik. Mõnele seadusandjale on häbitunne tundmatu. Nad käituvad põhimõttel, et mina teen, mida mina tahan, sest mina võin.