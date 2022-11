Kas vägivalda saab ära hoida?

Kuulen sageli ka ütlemist, et me ei saa ju midagi teha. Politseitöös aga näen, et teha saab nii mõndagi ja sellel tegemisel on ka reaalne mõju. Näeme, et kui keskendume lapse probleemide põhjustele, siis suudame probleemidele panna pidurit enne, kui laps muutub ohtlikuks endale ja teistele.