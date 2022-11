Tuumajaama tulek lõhestab Letipea ja Mahu kogukonda

Fermi Energia tehnoloogiajuht Marti Jeltsov kõneles Mahus, et elektrita me ei saa, ja kui me ise piisavalt ei tooda, tuleb elekter sisse osta. “Elektrihind on täiega laes,” ütles ta. Elektri megavatttunni hind on kerkinud 200, 300, korra isegi 4000 euroni. Jeltsov rõhutas, et tuumajaam on palju keskkonnasõbralikum kui näiteks elektri tootmine põlevkivist.