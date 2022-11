"Lasteekraani" aasta noor leiutaja on Rakvere koolipoiss Kairo Kruus

Kairo Kruusi inspireerisid leiutama kooliteel kuuldud raadiouudised liiklusõnnetuste kohta. "Ei ole olnud päeva, kus tõuksiga keegi õnnetusse pole sattunud. Tavaliselt on tegemist auto kokkupõrkega. Tõuksiga liikleja on sel juhul nõrgem ja sattub haiglasse. Ka minu klassivenna isa tegi avarii ja oli mitu nädalat raskes seisus," rääkis Kairo Kruus.

Kairo Kruus soovitab ohutuks liiklemiseks elektritõukeratastele paigaldada täiendavad turvaelemendid. Näiteks ei saa ratast käivitada, kui pole puhunud alkomeetrisse, mis asub lenksu küljes. Lenksu küljes on ka kaamera, mis tuvastab, kas sõitjal on kiiver peas. "Kuna tõuksi kiirused on suured, lisasin sellele turvapadja, mis avaneb kokkupõrke korral ja vähendab vigastamise ohtu," märkis Kairo Kruus.