Linnaliinibussid teevad raudteejaamas auringe

Alates septembrist kärbiti Rakveres linnaliinibusside sõidugraafikuid, et mahtuda eelarvesse olukorras, kus kütusehinnad on tublisti tõusnud. Samas on liini nr 1 liikumisteekond raudteejaamas kavandatud nii, et buss teeb igal reisil "auringi", läbides sadakond täiendavat meetrit.