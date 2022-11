Väike-Maarja vald müüb taas kinnisvara

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla ütles, et koroonaaeg on mõnes mõttes olnud hea regionaalminister, mille tõttu üha enam noori peresid leiab tee linnadest eemale. "Üks maapiirkonda meelitamise viise on see, et omavalitsusel oli Väike-Maarja alevikus suur krunt, mille jagasime neljaks, ja panime need [väikesed krundid] eraldiseisvalt müüki," rääkis vallavanem.