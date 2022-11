Rakvere teatri vestlusõhtul loetakse ette andeka debütandi näitemäng

Vestlusõhtu toimub Eesti näitekirjanduse arendamise mentorprogrammi raames, mida sellisel kujul tehakse esimest aastat. Programmis osaleb seitse mullu Eesti teatriagentuuri näidendivõistlusele saadetud 47 näidendist. Need valiti seitsme tunnustatud näitekirjaniku poolt, kes lugesid neid ilma autorite nimesid teadmata. Seejärel hakkasid nad mentoriks enda valitud näidendi autorile ning aitasid neil näidendeid lihvida, enne kui algasid ettelugemised. Neli valitud näidendit on sellisel viisil juba Eesti eri teatrites ette loetud, kolm veel lugemata.

"Ma sündisin koos päikesega" autor Maksimilian Rootsmäe naasis hiljuti Inglismaalt, kus õppis näitlejaks University for the Creative Artsi (UCA) nimelises ülikoolis. Näidend on kirjutatud õpingute teisel kursusel ingliskeelsena ning tõlgitud eesti keelde isa abiga. Sõbranna soovitusel saatis ta selle Eesti näidendivõistlusele, kus see küll auhinda ei võitnud. Küll aga jäi see juba esimesel lugemisel silma Rakvere teatri näitekirjanikule Urmas Lennukile, kellest sai tema mentor.