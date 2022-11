Ootamatult saabunud talv lõi uppi raudteeülesõitude remondi

"Me küsisime asfalti kolmest tehasest. Kaks ütlesid meile viisakalt, et on fifty-fifty võimalus. Üks ütles, et on võimalik toota, ja see üks, kes lubas, helistas meile hommikul ja ütles, et asfalditehases on tõrkeid, et ilmastiku pärast on mingisugused masinad üles öelnud," rääkis Vanaisak.