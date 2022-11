Südamlik vedurijuht kinkis koduõuest jõulukuuse Tapale

Kuid kuusk kasvas, viskas iga aasta pikkust juurde. "Mul tekkis hirm, et kui puhub tugevam tuul, võib puu elumaja peale kukkuda," ütles Jemeljanov. Seetõttu hakkas ta kuuske Tapa linnale jõulupuuks pakkuma, kuid et aias on ruumi vähe, ei pääsenud sellele tehnikaga ligi.