Hanna-Liina Võsa ja Prezioso esitavad klassikat

Vaikse aja muusika kontserdil kõlavad palad Händelilt, Caccinilt, Schubertilt ja teistelt klassikalistelt autoritelt ning esitusele tuleb ka Eesti heliloojate Rein Rannapi ja Olav Ehala kauneid palu, mis omakorda on maitsestatud muusikalimaailma pärlitega.

Hanna-Liina Võsa ja keelpillikvartett Prezioso on koostööd teinud juba pea 20 aastat. Koos on välja antud kaks CD plaati: "Pimedas on valge" talve- ja jõululauludega ning "Särav vaikus", mille muusika lõi 2013. aastal Hanna-Liina Võsa koos Kristjan Randaluga Kristiina Ehini tekstidele.