Koolid kasutavad kiusamist ennetavaid programme erinevalt

Väike-Maarja gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa põhjendas programmiga “Kiusamisest vabaks” ühinemist asjaoluga, et seda toetab haridus- ja teadusministeerium ning seal osalemine on koolile tasuta. “Praeguse eelarve valguses on see väga oluline,” sõnas ta.

Eelmaa sõnul liituti programmiga hiljuti ja kõik on uus. Novembri esimesel poolel korraldati koolituspäev tervele kooli personalile. Räägiti sellistest väärtustest nagu ausus, hoolivus, sallivus. Tehti ka praktilisi harjutusi, kuidas märgata, kui midagi on korrast ära. Eelmaa rõhutas, et kiusamise probleemiga on koolis kogu aeg tegeletud. Mitte ainult programmiga liitumise raames. Kiusamisest on räägitud klassijuhatajatundides, eelmisel õppeaastal korraldati temaatilisi kuid. Näiteks pandi ühel kuul rõhku hoolivusele.