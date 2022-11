Vaade: rõõmusõnum politseile

Umbes kümme aastat tagasi küsisin Ida prefektuuri ametist lahkuvalt juhilt ja tema mantlipärijalt, kas mitte liialt paljud ohvrid ei eelista sotsiaalmeediat politseile. Kaks mundrikandjat vaatasid mind piltlikult öeldes kui rahvavaenlast. Või vähemalt kui reporterit, kes pidevalt valesid küsimusi esitab. Küsimuse ajendiks oli aga asjaolu, et järjest rohkem sain õigusrikkumistest teada sotsiaalmeediast. Minu vahendusel sageli ka politsei. Sestap mõtlesin toona endamisi, et aeg on tõe kriteerium.