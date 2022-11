Rakvere pensionikandjate hirm saadetakse sundravile

Prokuratuuri avalike suhete osakonna nõuniku Kristiina Kivari sõnul on alus kahtlustada 44-aastast meest klienditeenindaja ähvardamises. "Arvestades inimese tervislikku seisundit, on prokuratuur pidanud põhjendatuks taotleda sundravi kohaldamist," lisas ta.

Tegemist on sellesama mehega, kes hirmutab pensionite kojukandjaid. Ajakirjanikul oli hiljuti võimalus ühel pensionipäeval kaasa minna turvafirma Viking Security töötaja Marisega. Noor naine meenutas, et esimesel korral tutvustas klient ennast kui "paberitega" ja lisas, et on palju inimesi tapnud, eriti baarikaklustes, kus tapatöö ajendiks oli vaid õla peale pandud käsi. Mingil hetkel demonstreeris ta oma treenitust, pekstes rusikaga vastu kõhulihaseid, ja ka kutsus Marist proovima nende tugevust. Kui Maris lahkus, kiitis mees, et naine julgeb tema ees käia. Mees tõi näiteks kiirabi- ja politseitöötajad, kes tavaliselt kõnnivad tema taga. Mees uuris esimesel kohtumisel ka Marise julguse põhjuseid, pärides tema kaitsevahendite kohta. Marisel on enesekaitseks vaid pipragaas.