Suurima toetuse Lääne-Virumaal saab MTÜ Kehala

Mittetulundusühingu juhatuse liige Georg Gross kuulis vastavat uudist alles ajakirjanikult. “See on väga positiivne, et märgati üht regionaalset ettevõtmist ja otsustati meid toetada,” lausus ta. “Me otseselt ei küsinud sel korral toetust, aga küllap on nähtud, millise aja, raha ja ressursi oleme ettevõtmisesse panustanud. See kõik on seni toimunud vaid erainitsiatiivil, me pole varem kompleksi rajamiseks riiklikku toetust saanud, samal ajal kui teisi sarnaseid autospordikomplekse on Eestis toetatud. Küll on MTÜ-le Kehala ka varem eraldatud väikest katuseraha.”