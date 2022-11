Nõnda jagunesid katuserahad Lääne-Virumaal

Iga riigikogu liige sai esitada oma ettepanekud regionaalsete investeeringute ehk nõndanimetatud katuseraha jagamiseks järgmise aasta riigieelarvest. Jagamisele läks neli miljonit eurot ehk igal saadikul oli võimalik eraldada 40 000 eurot just sellele organisatsioonile või ettevõtmisele, mida tema soovib toetada. Alljärgnevalt on esile toodud Lääne-Virumaale eraldatud katuserahad. Saadik on oma otsuses vaba ja võib eraldada toetussumma ka üleriigilisele ettevõtmisele või mõnes teises maakonnas tegutsevale organisatsioonile.