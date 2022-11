Et e-sigaretid on alaealiste hulgas levinud, kinnitavad ka kolm õpilast Rakverest. 16-aastased riigigümnaasiumi õpilased ja 15-aastane ametikooli õppur julgesid ilma oma nime avaldamata tunnistada, et nende klassis suitsetab elektroonilist sigaretti enamik õpilastest. Ametikoolis õppiv poiss ütles, et tema klassist suitsetavad kõik aeg-ajalt e-sigaretti.