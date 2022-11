Aasta isa Edvin Lips: lapsi tuleb iseseisvumiseks vastavalt nende eale võimalikult palju kaasata

Edvin Lips on nüüdseks õpetajana töötanud üle 25 aasta. On olnud aegu, mil on tulnud jõudu jagada lausa nelja kooli vahel, praegu aga on Lipsu peatähelepanu all Kadrina kunstidekool ja Rakvere muusikakool, kus ta on töötanud üle 20 aasta. Lips tähistab detsembris koos abikaasaga 47. pulmaaastapäeva. Rakverest pärit mees abiellus 1975. aastal Tallinnas pärnaka Aimega.