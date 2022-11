Vinni-Pajusti gümnaasiumi eksamitulemused olid Lääne-Viru parimad

Vinni-Pajusti gümnaasiumi direktor Henry Kallaste ütles, et heade tulemuste nimel on palju tööd tehtud. Eelmise aastaga võrreldes paranes inglise keele eksami tulemus peaaegu kaks korda, mis kooli edetabelis lausa 19 kohta kergitas. Kallaste sõnul peituvad tulemuste taga õpilaste võetud lisatunnid ja õpetajate täiendõpe. “Meil on koolis akadeemiline suund, mis tähendab, et valmistame õpilasi ette kõrgkooli sisseastumiseks. Me soovime, et lastel oleks tulevik kindlustatud,” märkis Kallaste ja tänas nii õpilasi kui ka õpetajaid pühendumise eest.