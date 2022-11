Eesti Loto võtab jõulukuul kasutusele uuendatud veebikeskkonna

“Meil on ligi 280 000 mängijat, kes ostavad lotot veebis. Selleks et jätkata mängimist pärast veebikeskkonna uuenemist, tuleb kõigil mängijatel registreerida oma mängukonto uuesti,” selgitas Eesti Loto juht Riina Roosipuu. “Registreerimisel peab mängija kinnitama oma e-posti aadressi ja arvelduskonto, tagades sellega korrektsed andmed muu hulgas võidusummade kättesaamiseks. Varasem mänguajalugu on uues keskkonnas kenasti olemas.”