Rahvarõivaste kalendrist leiab nii tööjooniseid kui ka mustriskeeme

Virumaa rahvarõivakooli eestvedaja Kersti Loite ütles, et kalendriga kutsub Virumaa Kunsti ja Käsitöö Selts rahvarõivahuvilisi osa saama esivanemate taasloodud rõivapärandist. "Kuna rõivakomplektide hulgas on mitmeid selliseid, mida ei ole varem valmistatud, soovisime neid ka laiemale publikule tutvustada," sõnas Loite.

Kalendris tutvustatakse Kadrina, Rakvere, Simuna, Viru-Jaagupi, Viru-Nigula, Jõelähtme, Kuusalu, Lüganuse ja Muhu kihelkonna rahvarõivaid, mis on valminud Virumaa rahvarõivakoolis ajavahemikul 2019. aastast 2022. aastani. "Et kalender ka pärast aasta möödumist kasutust leiaks, oleme pöördele lisanud rõivakomplekti tutvustuse, tööjooniseid ja mustriskeeme. Nii on võimalik kalendrit kui teabeallikat kasutada veel aastaid," selgitas Loite.