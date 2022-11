Arenduskeskuse likvideerimine tekitab pingeid

Täna otsustati Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolekul, kus osalevad maakonna omavalitsusjuhid, algatada maakonna arenduskeskuse likvideerimine. Tõdeti, et see on keeruline protsess ja pole välistatud, et keskuse tööd üle võtva VIROL-i tegevjuhi ametikohale kuulutatakse välja konkurss.