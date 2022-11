Jaanus Lekk avab kaadritagust maailma

Mängufilmides tähtede kõrval osalevate taustanäitlejate tänuväärsesse töösse me tavaliselt ei süvene. Tõsine filmihuviline Jaanus Lekk, kes on taustajõuna osalenud 30 reklaamis, sarjas ja mängufilmis, millest tuntumad on “Tenet”, “Tõde ja õigus”, “Seltsimees laps”, “Kalev”, meenutab raamatus filmihuvi tekkimist ning seda, kuidas ta võtetele sattus.