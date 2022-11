Mona Lisa naeratab ka Lääne-Virumaal ehk Galeriide ja muuseumide varasalvest

”Mona Lisa” koopia ei sobinud Riho Hüti pilgu läbi ei magamistuppa ega elutuppa ning nüüd asub see galeriiruumis, mis on Hüti hinnangul õige koht, kus kunstiteos väärtustab ja mõtestab seda kohta.

Lääne-Virumaal on muuseume ja galeriisid, kus huvilistel on võimalik tutvuda originaalsuuruses “Mona Lisa” koopiaga, 1614. aastast pärineva puhvetkapiga, ainulaadse merekaartide koguga Eestis ning 79 tuntud isiku käejäljega ja priimabaleriin Kaie Kõrbi jalajäljega, mis tsementi jäetud. Aga see ei ole kõik.