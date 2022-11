Lääne-Virumaa aasta ettevõte ⟩ Vaata, kes ettevõtjatest osalevad galaõhtul

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhataja Einar Vallbaum ütles peoõhtu avasõnas, et meil läänevirulastena on vedanud: "Vaata kuhu tahad, igal pool, igas vallas on tugevad ja tegusad ettevõtjad. Mõned ütlevad, et ettevõtjad on vereimejad. Targemad teavad, et nende najal seisabki riik püsti. Kui ei oleks ettevõtjaid, poleks tööd ega töökohti."