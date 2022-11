Teatrikohvikus algab jõulukuu šansooni ja tangoga

Kontsert “Šansoon ja tango” tutvustab muusikat esinejate samanimeliselt CD-plaadilt. Lood on seotud kahe atmosfääri poolest sarnase suurlinnaga – Pariisi ja Buenos Airesega. Pariis kõlab šansoonides läbi Edith Piafi, Yves Montandi, läbi Pigalle’i platsi, Montmartre’i ning Montparnasse’i, Buenos Airest aga avavad tangokuninga Carlos Gardeli ja Julio Sosa ägedad ja igatsevad meloodiad.

Erkki Otsman, kelle juured ka Rakverre ulatuvad, on siinsele publikule vana tuttav. Ta on teatrikohvikus esitanud mitu kava, viimati koos Ülle Lichtfeldti ja Tiina Mälbergiga, samuti on ta esinenud Baltoscandalil.