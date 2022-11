Lääne-Viru aasta ettevõte ⟩ Aasta õpilasfirmaks kuulutati pitsasid valmistanud Holy Slice

Anneli Kütt ütles, et väikeettevõtlust tuleks kindlasti soosida ja toetada. “Aasta-aastalt on koolides ettevõtlusõpe läinud paremaks,” rääkis majandusõpetaja. Tema sõnul on paljud koolid liitunud haridusprogrammiga “Ettevõtlik kool” ja ettevõtluse temaatikale pööratakse eri kooliastmetes piisavalt tähelepanu. Kütt lausus, et ettevõtja elukutse on ööpäevaringne ja oma tegevuses tuleb vastutada nii ühiskonna kui ka töötajate ees.