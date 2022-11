Lääne-Viru aasta juhendaja ⟩ Naine nagu orkester – aasta juhendaja Reet Bobõlski

Reet Bobõlski on õpetamisega tegelenud juba üle 30 aasta. Eesti keele ja kirjanduse õpetajale pole võõrad ka majandus ja selle teemade käsitlemine õpilasfirmade juhendamisel. Kui soovida endale kõige meelepärasemaid õpikuid, siis tuleb need ise koostada, nii nagu Reet Bobõlski seda teinud on.